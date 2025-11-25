◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）

ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、ドバイ・シーマＣに続いてカランダガンを撃破する。昨年の日本ダービー馬で、今年は海外Ｇ１も制覇。着実に、トップホースへの道を歩んできた。戸崎は「総合力が高い」と評価する。

２走前のドバイ・シーマＣはカランダガンの他に、昨年覇者のレベルスロマンスなど強豪が集った。リズム良く折り合い、中団から力強く抜け出して完勝。戸崎は「この馬の強さをかなり感じました。（レースで）集中していました」とたたえる。

Ｇ１連勝を狙ったインターナショナルＳは５着に敗れたが、戸崎は悲観していない。レース前のテンションが普段より高かったことが敗因で、「力を出し切れていない。ドバイとは全く違いました」と振り返る。

今回のカランダガンの来日については「世界ランク１位の馬が出てくるので、盛り上がりますね」と歓迎する。「力的には劣っていないと思います。自信を持って臨みたいという気持ちはあります」。現役最強の刺客を、堂々と迎え撃つ。（水納 愛美）