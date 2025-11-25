飼い主さんが立とうとすると...？飼い主さんの次の行動を予測したかのような猫の行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回表示を突破し、「尊過ぎる」「必死さがかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：膝の上にいた猫ちゃん→飼い主さんが立とうとしたら、『次の瞬間』…】

行かないで！

Xアカウント「31クレープ」に投稿されたのは、立とうとした飼い主さんを必死に止める猫の様子です。

飼い主さんの膝の上にいたという猫くん。飼い主さんがそろそろ立とうかなと考えると、予測していたかのように飼い主さんの足にしがみついたのだそうです。さらに、一生懸命に手でぎゅっと飼い主さんの足を押さえようとしていたのだとか。まだ立つ前だったという飼い主さん。どうして立とうとしたのがわかったのかが不思議だったといいます。まさに以心伝心なのでしょう。大好きな飼い主さんのことはなんでもお見通しの猫くんなのでした。

他の投稿でも、飼い主さんのことが大好きなのが伝わる猫くんの姿がたくさん見られました。

飼い主さんの傍にくっついて撫でられている様子も、足にじゃれつこうとしている姿もとても愛らしく、全身で大好きを表しているようでした。猫くんの飼い主さんへの深い愛情表現を見て温かい気持ちになりました。

甘えん坊さん

飼い主さんが立つのを止めようとした猫くんの姿を見た多くの方たちから「お手々がぎゅって可愛い」「見てるだけで幸せになります」などの声が寄せられていました。

飼い主さんに甘える猫くんの姿にすっかり魅了されてしまいました。あまりの可愛さにときめきが止まりません。

Xアカウント「31クレープ」では、猫くんが幸せそうに暮らす様子が投稿されています。甘えん坊な猫くんの姿を見て微笑ましい気持ちになりました。

写真・動画提供：Xアカウント「31クレープ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。