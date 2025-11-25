「悪魔のはらわた」などで知られるドイツ出身俳優のウド・キアさんが死去した。81歳だった。およそ60年にわたってアバンギャルドやホラー映画界で200本以上の作品に出演したウドさんの訃報をパートナーのデルバート・マクブライドさんが伝えた。



1973年のポール・モリセイ監督、アンディ・ウォーホール製作の「悪魔のはらわた」や1974年の「処女の生血」で主演を務めたことでよく知られる。



ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督作への出演など、ヨーロッパでの活躍後、ベルリン国際映画祭で出会ったガス・ヴァン・サント監督の助けにより、アメリカでの労働許可証や全米映画俳優組合の会員権を獲得、ハリウッドに進出、1991年にはリバー・フェニックスとキアヌ・リーブス主演の「マイ・プライベート・アイダホ」に出演した。80年代後半から「エピデミック～伝染病」を皮切りに、「ヨーロッパ」「キングダム」「奇跡の海」「ダンサー・イン・ザ・ダーク」「ニンフォマニアック Vol.2」など、数々のラース・フォン・トリアー監督作に出演したことでも知られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）