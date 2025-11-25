冬の“頭脳甲子園”が開幕！全国珠算連盟「S-Oneリーグ 支部対抗戦」

全国珠算連盟が、一般財団法人化15周年を記念して「S-Oneリーグ 全国珠算連盟 支部対抗戦」を開催します。

2025年11月30日(日)、浅草橋ヒューリックホールにて、全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭たちが熱い戦いを繰り広げます。

全国珠算連盟「S-Oneリーグ 全国珠算連盟 支部対抗戦」

開催日：2025年11月30日(日)

時間：11:30〜16:30

会場：ヒューリック浅草橋ビル2階 ホール(東京都台東区浅草橋1-22-16)

実況：上重 聡 アナウンサー

本大会は、全国珠算連盟の支部に所属する教室を対象とした、初の支部対抗戦です。

9月に各支部で行われた予選を勝ち抜いた成績上位者が、本選の舞台である浅草橋に集結します。

上重聡アナの実況で送る「頭脳のスポーツ」

『頭脳のスポーツ』とも称されるそろばん競技。

その緊張感と熱気を伝える実況を担当するのは、元甲子園球児としても知られる上重聡アナウンサーです。

小学1年生から大学生まで、幅広い年代の代表選手たちが、日頃の練習の成果を競い合います。

九州などの遠方からも多くの選手が参加を予定しており、まさに冬の“頭脳甲子園”とも言える規模での開催となります。

計算能力の限界に挑む選手たちの集中力と、会場の熱気が交錯する真剣勝負の場です。

そろばん文化の継承と発展を目指す記念すべき大会。

全国珠算連盟「S-Oneリーグ 全国珠算連盟 支部対抗戦」の紹介でした。

