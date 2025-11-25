タレントの眞鍋かをり（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。「親友であり恩人」だというフリーアナウンサーを明かした。

「先日、第二子を出産した親友であり恩人の杉崎美香りん」とつづり、今年8月に9年ぶりとなる第2子を出産をしたフリーアナウンサーの杉崎美香と、生後3か月の次男とのショットを投稿した。

「お家にお邪魔して赤ちゃん抱っこさせてもらいました」と眞鍋。「生まれて2日の新生児のときも病院で抱っこさせてもらったんだけど、あっという間に大きくなってて感動 もう新生児の抱き方忘れちゃってて抱っこするの少し怖かったのですが、3ヶ月ともなるとだいぶしっかりして安心感がありました」としつつ「が！数日前から突然人見知りが始まったらしく…『赤ちゃんに泣かれる選手権』があったら確実に上位入賞を狙えるであろう実力者の私 当然、抱いた瞬間にギャン泣き 赤ちゃんの匂いや感触を思う存分味わおうと思っていたのですが、夜泣きしたら困るのですぐにママにお返ししました」とつづった。

「みかりんとはお互い仕事が死ぬほど忙しい時代によく一緒に遊び、飲み歩き、スイス旅行まで一緒に行ったりと色々な思い出があり」と親交を振り返り、「出産も半年違いくらいで子供も歳が近くて『お互いひとりっ子育児も落ち着いてきたねー』なんて話していたので 同じようなタイミングで人生歩んでるなーと思っていたのですが！ まさか！ここにきて第二子とは！聞いた時はめちゃくちゃびっくりしました！年齢的にも！でも、いつもパワフルで明るくて朗らかなみかりんなら大丈夫だろうなと思っていたよ」と記した。

「間があいての2人目育児、お兄ちゃんもいっぱい助けてくれて、楽しくやれていると聞いて流石だー！と嬉しくなりました」と眞鍋。「また友達の赤ちゃんを抱っこできるなんて私もラッキー 人見知り終わる日を待ち侘びてます笑 姪には2歳になってもまだ泣かれているので（血繋がってるのに） 気長に待ちたいと思います やっぱり赤ちゃんはすごい！」とした。