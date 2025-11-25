根本的な治療がない認知症。一歩手前の段階なら健常な状態に回復する可能性があります。目や手の動きから認知症の兆候を早期にとらえる新たな技術を取材しました。

◇

24日、都内で開かれた認知症への理解を深めるイベント。

妻が認知症の男性（93）「これから介護をする人に一言、決して一人で背負わないこと」

現在、国内には認知症とその前の段階の人があわせておよそ1000万人以上いるとされています。認知症の根本的な治療法はないのが現状で、軽度の人に向けては進行を遅らせる薬が開発されています。

一方で、認知症の一歩手前の軽度認知障害は、生活習慣を変えることなどにより、半数近くは回復するといいます。

■「まだ大丈夫」と思っている人も気軽に検査を

そこで今、早期発見を目指しこんなアプリが開発されています。大阪大学の武田朱公准教授がスタートアップ企業と開発した問診アプリ。そのアプリを見せてもらいました。

タブレットに表示されているのは計算問題やイラスト。フルーツの中に違うものが紛れ込んでいます。どれでしょう？

正解はサッカーボール。どのぐらい早く見つけられるか、迷いはないかを、アプリが人の視線の動きで評価します。こうした一連の質問を制限時間内に答えていきます。わずか3分ほどのテストですが、これによって認知機能が点数で評価され、早期発見につながることが期待されるといいます。

医療機器として開発したアプリは、今年1月から保険適用もされています。医師たちは、「自分はまだ大丈夫だ」と思っている人にも気軽に検査を受けてほしいと話します。

大阪大学・武田朱公准教授「（治せる段階の人が）なかなか医療機関を受診できずにいると思います。ほとんど気づかないことが多いです。物忘れの専門外来で診療していますと、だいたい半数以上が認知症領域に入って、初めて医療機関を受診される」

■「もっと知っていれば…」認知症の早期発見へ

認知症の早期発見を目指す別の方法も。指の運動から認知機能の衰えがないかをみています。親指と人さし指をくっつけたり離したりして「速さ」や「ぶれ」など44種類の特徴を計測。軽度認知障害の人の動きと健常者の動きを学習したAIが評価します。

元国立長寿医療研究センター病院長・近藤和泉医師「認知症というと認知機能に目が行きがちで。でも（脳の）運動機能を見ていった方が、神経細胞の数が減り始めているのを早く検知できるんじゃないかなと」

精度は8割ほどで医療機器としては開発しておらず、受診へのきっかけにしてほしいとしています。

この機器の開発者は祖母がアルツハイマー病だったといいます。

マクセル・水口寛彦さん「もっと知っていれば違う対処ができたのかな。早い段階では（認知機能を）戻せるということを意外と皆さん知らないので」

先端技術を使って認知症の早期発見を目指す取り組みは、今後も広がりそうです。