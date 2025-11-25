通所介護・介護予防通所サービス事業を行うgenkiコーポレーションが、新たな経営体制を発表しました。

2025年11月1日付で吉都紀太介(きつき だいすけ)氏が新たに代表取締役に就任し、既存の藍原博文氏と共に2名体制となります。

genkiコーポレーション「代表取締役2名体制」

就任日：2025年11月1日

新任代表取締役：吉都紀 太介(きつき だいすけ)

現代表取締役：藍原 博文(あいはら ひろふみ)

今回の新任代表取締役の選任は、事業規模の拡大と経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応することが狙いです。

経営陣の強化およびガバナンス体制のさらなる充実を目的としています。

多角的な視点で持続的な成長へ

genkiコーポレーションはこれまで、藍原氏のリーダーシップのもと、事業領域の拡大とサービス品質向上に取り組んできました。

今後は、新たに吉都紀氏を迎えることで、多角的な視点による経営判断を行います。

より強固で持続的な成長の実現を目指す体制です。

吉都紀氏は就任にあたり、スピード感のある意思決定と持続的な成長戦略の実現に意欲を示しています。

また、藍原氏は、経営基盤の強化とともに、利用者や家族への価値提供と社会的責任の遂行を強調しました。

経営体制を強化し、さらなる飛躍を目指す。

genkiコーポレーションの新経営体制の紹介でした。

