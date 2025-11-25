【映像】体重8kg超の“豆柴”すももちゃん

タレント・司会者の上沼恵美子（70）が、11月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在の同居相手である“8kg超の豆柴”すももちゃんを公開した。

夫とは“円満別居中”であることを公表している上沼は、現在の同居相手として愛犬の“豆柴”すももちゃんを紹介。

その姿が公開されると黒柳は「あら、かわいいわね！！」と相好を崩す。しかし「あなたに懐いてる？」と聞かれると上沼は「…あんまり」と苦い顔。

「だいたい柴犬て、ちょっとツンデレというか利己主義ですね」と語り、呼び掛けても「聞こえてるんですけど、『話しかけないでよこのおしゃべり！』みたいな」と普段の様子を説明。

また上沼が「もう豆柴じゃない」と話すとおり、すももちゃんの体重は「今は8kg半か9kg半くらい」。親犬はそれぞれ4kg程度と聞いているものの「ほんとかなと思う」ほど規格外に大きく育ったのだという。

とはいえ「一緒に寝てます」と目尻を下げ、黒柳に「どんな存在？」と聞かれると「命です」とキッパリ。「子供よりかわいいです」とほほを緩ませ「子供はもうおっちゃんですからね」とオトしてみせると、黒柳も「それじゃあね」と納得していた。

（『徹子の部屋』より）