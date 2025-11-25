トランクルームの未来を語る！ストレージ王「眞鍋かをりのBUSINESS FRONTIERS」出演

ストレージ王の代表取締役・荒川滋郎が、タレントの眞鍋かをりさんがパーソナリティを務めるFMラジオ番組に出演します。

2025年12月1日(月)放送の文化放送「眞鍋かをりのBUSINESS FRONTIERS」にて、トランクルーム事業の現在と未来について語られる予定です。

放送日時：2025年12月1日(月) 19:30〜20:00

放送局：文化放送 FM(91.6 MHz)、AM(1134kHz)

出演者：眞鍋かをり

ゲスト：荒川 滋郎(ストレージ王 代表取締役)

※インターネットラジオ「radiko.jp」でも聴取可能

「眞鍋かをりのBUSINESS FRONTIERS」は、ビジネスの世界で活躍する先駆者をゲストに迎え、仕事へのこだわりや革新的なアイデア、未来へのビジョンに迫るトーク番組です。

今回の放送では、ストレージ王代表の荒川が出演し、トランクルームの詳しい事業内容について解説します。

実際にトランクルームを利用している人々のリアルなニーズや活用方法、そして今後の事業展望について、眞鍋かをりさんとの対話を通じて深掘りしていきます。

なごやかな雰囲気の中で収録が行われ、トランクルームの可能性を感じられる内容となっています。

変化するライフスタイルと「収納」の新しい価値

近年、在宅ワークの普及やライフスタイルの多様化により、住環境への関心が高まっています。

都心部における住宅の狭小化が進む一方で、趣味のアイテムや推し活グッズ、アウトドア用品など、「大切だけれどすぐには使わないもの」は増える傾向にあります。

こうした中で、自宅以外の場所に収納スペースを持つ「プラスワンルーム」という考え方が注目されています。

クローゼットの延長として活用することで快適な暮らしを実現するだけでなく、自然災害に備えた防災用品の分散備蓄場所としての役割も期待されています。

番組では、まだ世の中に十分に知られていないトランクルームの潜在的な価値や、豊かなライフスタイルを支えるインフラとしての可能性が語られます。

ストレージ王が出演する「眞鍋かをりのBUSINESS FRONTIERS」の紹介でした。

