【FA一覧】桑原将志獲得の西武 FA補強は10年ぶり4人目 流出は21人の“悲しい”歴史
西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。
4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。
「ハマのガッツマン」の電撃移籍が決まり、西武としては10年ぶりにFA補強が決定。10年前の15年には広島・木村昇吾を獲得している。
以下、補強した選手と他球団へ移籍した選手。
【獲得】
97年 オリックス・中嶋聡
07年 ヤクルト・石井一久
15年 広島・木村昇吾
【移籍】
94年 石毛宏典→ダイエー
94年 工藤公康→ダイエー
96年 清原和博→巨人
03年 松井稼頭央→米大リーグ・メッツ
05年 豊田清→巨人
07年 和田一浩→中日
10年 土肥義弘→米・独立リーグ
10年 細川亨→ソフトバンク
11年 帆足和幸→ソフトバンク
11年 ミンチェ→オリックス
12年 中島裕之→米大リーグ・アスレチックス
13年 片岡治大→巨人
13年 涌井秀章→ロッテ
15年 脇谷亮太→巨人
16年 岸孝之→楽天
17年 野上亮磨→巨人
18年 炭谷銀仁朗→巨人
18年 浅村栄人→楽天
19年 秋山翔吾→米大リーグ・レッズ
22年 森友哉→オリックス
23年 山川穂高→ソフトバンク