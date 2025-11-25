西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。

4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。

「ハマのガッツマン」の電撃移籍が決まり、西武としては10年ぶりにFA補強が決定。10年前の15年には広島・木村昇吾を獲得している。

以下、補強した選手と他球団へ移籍した選手。

【獲得】

97年 オリックス・中嶋聡

07年 ヤクルト・石井一久

15年 広島・木村昇吾

【移籍】

94年 石毛宏典→ダイエー

94年 工藤公康→ダイエー

96年 清原和博→巨人

03年 松井稼頭央→米大リーグ・メッツ

05年 豊田清→巨人

07年 和田一浩→中日

10年 土肥義弘→米・独立リーグ

10年 細川亨→ソフトバンク

11年 帆足和幸→ソフトバンク

11年 ミンチェ→オリックス

12年 中島裕之→米大リーグ・アスレチックス

13年 片岡治大→巨人

13年 涌井秀章→ロッテ

15年 脇谷亮太→巨人

16年 岸孝之→楽天

17年 野上亮磨→巨人

18年 炭谷銀仁朗→巨人

18年 浅村栄人→楽天

19年 秋山翔吾→米大リーグ・レッズ

22年 森友哉→オリックス

23年 山川穂高→ソフトバンク