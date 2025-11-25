スポニチ

　西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。

　4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。

　「ハマのガッツマン」の電撃移籍が決まり、西武としては10年ぶりにFA補強が決定。10年前の15年には広島・木村昇吾を獲得している。

　以下、補強した選手と他球団へ移籍した選手。

　【獲得】

97年　オリックス・中嶋聡

07年　ヤクルト・石井一久

15年　広島・木村昇吾

　【移籍】

94年　石毛宏典→ダイエー

94年　工藤公康→ダイエー

96年　清原和博→巨人

03年　松井稼頭央→米大リーグ・メッツ

05年　豊田清→巨人

07年　和田一浩→中日

10年　土肥義弘→米・独立リーグ

10年　細川亨→ソフトバンク

11年　帆足和幸→ソフトバンク

11年　ミンチェ→オリックス

12年　中島裕之→米大リーグ・アスレチックス

13年　片岡治大→巨人

13年　涌井秀章→ロッテ

15年　脇谷亮太→巨人

16年　岸孝之→楽天

17年　野上亮磨→巨人

18年　炭谷銀仁朗→巨人

18年　浅村栄人→楽天

19年　秋山翔吾→米大リーグ・レッズ

22年　森友哉→オリックス

23年　山川穂高→ソフトバンク