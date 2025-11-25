¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¡È17¡Á18Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡ÉSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº¤¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ä¡×
11·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤Ë¡¢Kis-My-Ft2¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¤¬½Ð±é¡£¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÜÅÄ¤¬¼¹É®¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¡¢º´µ×´Ö¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÜÅÄ¤Ï¡¢¡Öº´µ×´Ö¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¡×¤È¡¢17¡Á18Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥ª¥¿¡á¥¥â¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡È¥¥â¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤À¤±¤Ï¡ØµÜÅÄ¤¯¤ó¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¤§¡Ù¡ØÀ¸¤ÍÍ¤«¤Ã¤±¤§¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Öº´µ×´Ö¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤³¤³¤Þ¤Ç²¶¤â¿´ÀÞ¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSnow Man¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢½µ5¤°¤é¤¤¤Çº´µ×´Ö¤È¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬Á´Éô¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¿Ê¬¡¢²ÈÄÂ¤Î¼¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Èº´µ×´ÖÈñ¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£