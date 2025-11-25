リヴァプールOBであるジェイミー・キャラガー氏はモハメド・サラーの振る舞いについて言及した。英『Sky Sports』が報じている。



リヴァプールは今節ホームでノッティンガム・フォレストに0-3で完敗を喫し、これでリーグ戦の直近7試合は1勝6敗。順位を12位にまで落としており、ここ最近は苦しい時間を過ごしている。



そんななか、キャラガー氏はリヴァプールのエースであるサラーがチームが不調の中で口を開かないことを疑問視。キャプテンであるフィルジル・ファン・ダイクばかりが負けた試合の後、声を上げていると主張し、リヴァプールのエースであり、すでにレジェンドでもあるサラーにもチームを引っ張ったり、奮起を促すような振る舞いが見たいと語った。





「フォレスト戦の後、キャプテンとして当然のことながら、フィルジル・ファン・ダイクが発言した。リヴァプールの連敗が続くたびに、声を上げるのはいつもファン・ダイクだ。キャプテンがそうするのは当然だが、ロッカールームにはクラブを代表して発言する選手が他にもいるべきだ」「ちょうど1年前の今頃、モハメド・サラーは自身の状況やクラブが契約を更新しないことについて、ためらうことなく語っていた。サラーが口を開くのは、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた時か、新しい契約が必要な時だけだ。サラーがリヴァプールのリーダーやレジェンドの一人としてチームのために発言する姿を見たい」サラーはここまでリーグ戦12試合で4ゴール2アシストという結果に留まっており、昨シーズンの活躍を見せることができていない。サラーをスタメンから外すべきという声もでているが、同氏は不調の中でもチームを引っ張るサラーを期待しているようだ。リヴァプールが再び調子を上げるためにはサラーの復活は欠かせないものとなるが、エースは昨シーズンのようなパフォーマンスを取り戻せるのか。