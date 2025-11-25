公共交通機関に親しみをもってもらおうと大江町の園児がバス会社を見学しました。大きなバスに乗って、整備風景を見て、園児たちにとって貴重な体験になったようです。

【写真を見る】バスに乗りながら洗車機に突入！アトラクションのような水しぶきに興奮…園児がバス会社を見学（山形・大江町）

これは町内の子どもたちに公共交通機関への親しみを持ってもらおうと、大江町などが行ったものです。

今回、町にある保育園と幼稚園の年長さんが描いた絵が路線バスの中に飾られることになり、きょうはそのお披露目会となりました。絵には果物や動物など園児たちの夢がバスと一緒に描かれています。

「きれいなかんじでうれしいかんじにしてみた」

「（バスに）初めて乗った。自分の絵があってうれしかったです」

■タイヤの大きさにびっくり！

大江町を走る路線バスは、現在、平日に７本のみが運行していてバスに初めて乗る園児も多いようです。きょうは施設見学も行われました。園児たちは自分の背と同じくらいの大きさのタイヤにびっくり！

この日、ちょうど行っていたのは車の冬支度、タイヤ交換です。大きなタイヤも大きな作業音も初体験です。

１本のタイヤ交換をおよそ５分で終えるその早業に園児からは拍手が贈られていました。

■まるでアトラクション！

なかでも園児たちが一番興奮していたのが…。大きな大きなバスの洗車機です。園児たちは特別にバスの中から洗車風景を見せてもらい、まるでアトラクションのように飛んでくる水しぶきに大興奮の様子でした。

そして、この赤と青のブラシの模様…。園児には今年を象徴するあのキャラクターにみえたようです。

「ミャクミャクの色していてバスがお風呂入っているみたいでたのしかった」

園児たちの絵は西村山地区で運行する４台のバスに来月１日から年明けごろまで飾られるということです。