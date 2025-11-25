明日は強い雨や落雷に注意が必要、週後半の天気は？【これからの天気(25日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
26日(水)にかけて、強い雨や落雷に注意が必要です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆11月26日(水)の天気
・上越地方
夜にかけて、断続的に雨が降るでしょう。
とくに、夕方までは急な強い雨や落雷などに注意が必要です。
・中越地方
沿岸部は、昼ごろにかけて発雷確率が高いため、急な強い雨や落雷・竜巻などに注意が必要です。
山沿いは、日中いっぱい断続的に雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
雨のピークは昼ごろまでで、カミナリを伴って雨が強く降るところがあるでしょう。
夕方以降は次第に降り方が弱まる見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から雨脚が強まり、昼ごろまでは所々で雷雨になるでしょう。
また、風も強まるため横殴りの雨に注意が必要です。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、広く本降りの雨となるでしょう。
午後は晴れ間の出るところもありますが、日中いっぱいはにわか雨に注意ください。
◆風と波
下越と佐渡で風がやや強く吹く時間があるでしょう。
波は、上・中・下越でのち2m、佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
27日(木)は晴れ間がありますが、佐渡では夜に天気が崩れるでしょう。
28日(金)以降は、各地で曇りや雨のスッキリしない天気が続き、山沿いでは雪が降る日もありそうです。
26日(水)にかけて、所々で雷雨となりそうです。落雷や突風・ヒョウなどに十分に注意ください。
