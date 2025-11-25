これからの気象情報です。

26日(水)にかけて、強い雨や落雷に注意が必要です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆11月26日(水)の天気

・上越地方

夜にかけて、断続的に雨が降るでしょう。

とくに、夕方までは急な強い雨や落雷などに注意が必要です。



・中越地方

沿岸部は、昼ごろにかけて発雷確率が高いため、急な強い雨や落雷・竜巻などに注意が必要です。

山沿いは、日中いっぱい断続的に雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

雨のピークは昼ごろまでで、カミナリを伴って雨が強く降るところがあるでしょう。

夕方以降は次第に降り方が弱まる見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から雨脚が強まり、昼ごろまでは所々で雷雨になるでしょう。

また、風も強まるため横殴りの雨に注意が必要です。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、広く本降りの雨となるでしょう。

午後は晴れ間の出るところもありますが、日中いっぱいはにわか雨に注意ください。



◆風と波

下越と佐渡で風がやや強く吹く時間があるでしょう。

波は、上・中・下越でのち2m、佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

27日(木)は晴れ間がありますが、佐渡では夜に天気が崩れるでしょう。

28日(金)以降は、各地で曇りや雨のスッキリしない天気が続き、山沿いでは雪が降る日もありそうです。



26日(水)にかけて、所々で雷雨となりそうです。落雷や突風・ヒョウなどに十分に注意ください。