温かいおでんが恋しい季節となりました。金沢おでんと言えば、香箱ガニを贅沢に使った「かに面」が人気！人気の老舗おでん店のこだわりの「かに面」の作り方を取材しました。

「ビジュアルも味も最高」観光客も絶賛

観光客「めっちゃおいしそう！」「ビジュめっちゃいいと思います」

「YouTubeとかで見て、昨日かに面いただいてきました。今の時期だけですもんね」

寒い金沢の冬に欠かせないおでん種「かに面」！香箱ガニの甲羅に身や卵がぎっしりと詰められ、おでんのつゆにたっぷりと浸かった贅沢な一品です。

石川映夏キャスター「カニの身はホロホロとほどけていくんですけど、おでんの出汁がじゅわっと広がって…そして外子を一緒に食べられるのもかに面の魅力の一つですよね。プチプチと口の中で弾けておいしいです」

金沢市片町の一角にあるおでん三幸 犀川店。地元食材にこだわったおでんが人気のこの店では毎年この時期、事前予約制で「かに面」を提供しています。

店長「（1日に）多いときで30から40個。季節限定で年末までしかないので（注文する客は）多いですね」

「手作業なので大量生産できない」仕込みは全て手作業

こちらの店では2日がかりで1度におよそ20個を仕込んでいます。

女将・掛上晴美さん「結構手間かかるんですよね。機械で出来れば楽なんですけどね」

仕込みは全て手作業！下ゆでしたカニの身をひとつひとつほぐしながらかき出し、お腹の部分に入った「外子」とよばれる卵も固い芯から外します。

女将・掛上晴美さん「せっせと作らないとお断りしなきゃならなくなっちゃうしカニ入らなくなるとまずいなと。雪とか多くなるとカニ入らなくなっちゃうので。かといって手作業なので大量生産できない」

「混ぜ物なし、カニの味だけで食べてもらう」

時間をかけて取り出した身と外子を企業秘密の「秘伝のたれ」に投入。これを甲羅に乗せますが、ここに店のこだわりが…

女将・掛上晴美さん「できるだけこんもりしてあげたいなと。そして内子は（甲羅に）そのまま残している。一緒に混ぜない。食べていくと最後に内子が出てくるという形で」

仕上げに8本の足から取り出した身を丁寧に並べていきます。魚のすり身を入れる店もあるということですが、こちらの店ではカニそのものの味にこだわっているといいます。

おでん三幸 犀川店 女将・掛上晴美さん「そのお店のやり方がありますから。うちは茹でたカニ1杯をそのままカニ面にするという形でしている。混ぜ物ないし、カニだけの味で食べてもらう」

蒸器で蒸し上げること20分、ふっくらとしたかに面が完成！手間をかけた分、美味しさがギュッと詰まったこだわりの一杯です。

おでん三幸 犀川店 女将・掛上晴美さん「美味しそうに、嬉しそうに食べてもらうのが一番。作ってよかったなと思う」

店長「やっぱりお客さんの笑顔。いちばんですね、それが」

香箱ガニの漁は12月29日までで、店では27日の分まで予約を受け付けています。