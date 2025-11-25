秋が深まる中、愛知県豊田市では紅葉と四季桜が同時に見頃を迎え、2色のコラボが楽しめます。

【写真を見る】｢紅葉｣と｢四季桜｣が同時に見頃 山肌は淡いピンク×赤のコラボレーション 土砂災害を乗り越えた名所 愛知･豊田市【映像企画】

真っ赤に染まった｢もみじ｣と楽しめるのは、淡いピンクの｢四季桜｣。

一年に今だけ、山肌に広がる木々のコントラスト。



春と秋に花を咲かせる四季桜は、地元の人たちが大切に守ってきました。しかし、2年前には…



（川見四季桜公園を守る会 土井秀幸会長）

「いま人がいるところから下まで、集中豪雨でのり面が一挙に崩落して、唖然としたことをいまだに思い出す」

豪雨のあと、ずっと閉鎖されていた遊歩道は11月、復旧がおわり、再び紅葉と四季桜を間近に見られるようになりました。

（訪れた人）

「東京から来ました。桜と紅葉がまとまっていて、綺麗に見えました」

「紅葉と桜のコラボが見られるので、毎年来ているが、ことしは例年よりきれい」



災害を乗り越えた、紅葉と四季桜の名所。11月いっぱいが見頃です。