【阪神タイガース】佐藤輝明選手「西宮の皆さんに元気になってもらえるプレーをしたい」市民報告会で集まったファンにリーグ優勝を報告　最後には「六甲おろし」も合唱！

リーグ優勝を果たした阪神タイガース、１１月２５日はファンと喜びを分かち合い、オフらしいオフを過ごしました。



２５日午後に西宮市で開かれた市民報告会には、藤川球児監督をはじめ、ＨＲと打点の２冠に輝いた西宮市出身・佐藤輝明選手や、４年連続盗塁王の近本光司選手らも出席し、集まったファンにリーグ優勝を報告しました。



（藤川球児監督）「また西宮で恩返ししてくれると思いますから、皆さんで阪神タイガースを支えましょう」

（佐藤輝明選手）「西宮を代表して西宮の皆さんに元気になってもらえるようなプレーをしたい」





そして最後には「六甲おろし」を合唱。優勝の喜びを分かち合いました。（佐藤輝明選手のファン）「きょうは有休とってきました。（佐藤選手の）ひげもかっこいい。最高でした」（ファン歴３０年以上）「（Ｑ近くで見てどうだった？）めちゃくちゃうれしかったです。（Ｑ西宮市民にとって阪神タイガースはどんな存在？）心の支えですかね。やっぱり」（ファン歴５０年以上）「（Ｑ来年の阪神タイガースに期待したい点は？）連覇です。それ以外ないです」