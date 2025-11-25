21日、新潟市西蒲区にある福祉施設で火事がありました。ケガ人はいません。



火事があったのは、新潟市西蒲区夏井にある『地域活動支援センター自遊館まほろば』です。21日午後4時ごろ、近隣住民から「建物から黒っぽい煙が出ている」と119番通報がありました。火は約4時間後に消し止められましたが、木造一部2階建てが全焼しました。ケガ人はいません。



■近くの住民

「(Q.火があがっていた？)すごかったですよね。火柱があがって、火の粉も飛んでいたし。大変だったみたいですね。」



警察と消防は22日午前9時半から現場検証を行い、火事の原因などを調べています。