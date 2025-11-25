◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、美浦トレセン

２０２３年の日本ダービー馬タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が上昇気配だ。

Ｇ１・２勝目を手にした香港・クイーンエリザベス２世Ｃ以来となった前走の天皇賞・秋。一度は先頭に並びかけるシーンをつくったが、最後は脚が鈍って８着だった。堀調教師は「一番の敗因は坂のあるコースで最も速いラップの区間で仕掛けて脚を使ったこと。（あれでは）どんな馬でも止まってしまいます」と脚の使いどころがかみ合わなかったことを敗因に挙げる。

前走の反動はない。１週前は美浦・Ｗコースで５ハロン６５秒４―１１秒５をマークし、同じくＪＣに登録するダノンベルーガ（６歳オープン）を子供扱い。動きの質を一段階上げてきた。「レースの１１日後にすぐに時計を出せたぐらい。厩舎のルーティーンより進んでいます」と指揮官は手応えをつかむ。

この日は坂路で６５秒６―１５秒２。レース当該週を迎えても気合乗り、脚さばきは上々。前走以上の雰囲気が漂っている。