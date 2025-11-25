＜大相撲十一月場所＞◇福岡・福岡国際センター

【映像】“まさか”の遠藤 ファン騒然の瞬間

23日、一年の締めくくりである十一月場所は関脇・安青錦（安治川）の幕内初優勝で熱戦の幕を閉じた。優勝パレードが行われる直前には今月1日に現役引退を表明した元小結・遠藤の北陣親方が突如、ファンの前に姿を現した。まさかの光景に「遠藤きた」「遠藤アップ助かる」「遠藤の親方姿初めて見た」などファンが騒然となる一幕があった。

会場の外に安青錦が乗車するトヨタの高級車「センチュリー」がスタンバイし、両サイドに大勢のファンが詰めかけ、いよいよ待ちに待った優勝パレード。注目シーンが起こったのは、その時だった。

関係者がパレードの手順などを確認する中、センチュリーの傍らに姿を現したのは今場所から協会ジャンパーを着用して警備などを担当している元小結・遠藤の北陣親方。

しばらくするとそこから室内に入り、初の親方業務として警備を担当した十五日間を経て疲労困憊といった様子で右目を擦る仕草もABEMA映像で確認できファンからは「おねむ遠藤w」「警備お疲れ様でした！」などといった声が寄せられたが、大半は遠藤のキリリとした出で立ちに話題が集中。「遠藤きた」「顔が良すぎる」「遠藤アップ助かる」「遠藤の親方姿初めて見た」「相変わらずイケメン」といった反響が相次いでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）