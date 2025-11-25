高市政権発足後、党の広報戦略において存在感を高めている「自民党広報」の公式Xアカウント。そんな同アカウントによる“ミス”が波紋を広げている。

同アカウントは11月21日の投稿で、党日本成長戦略本部で本部長を務める岸田文雄元首相（68）が、20日に高市早苗首相（64）に対し、官民一体で「強い経済」実現するための提言を申し入れたことを報告。提言書を手で持ち合う岸田氏、高市氏、そして戦略本部幹事長の木原誠二氏（55）、副部長の上川陽子氏（72）らが並んだ集合写真を公開した。

そして、この投稿で問題視されたのが、岸田氏の“肩書き”だった。投稿では岸田氏を《党日本成長戦略本部（本部長・岸田文雄前総裁）》と記載していたのだが、一現職の一代前を「前」とし、それ以前は「元」と紹介するのが一般的だ。そのためXでは投稿に対し、こんな指摘が起こっていた。

《前総裁は石破茂な。めちゃくちゃ失礼だから鈴木貴子広報本部長は放置しないで》

《前と元の違いは当然ご存知のはず。流石に石破前総裁に失礼過ぎです。丸一日以上経っても訂正しないのは怠慢。

今の自民党広報には期待しているだけに残念》

《岸田文雄前総裁＞ 広報さん、そこ「前」でいいの？？「元」の間違いじゃないっすか》

さらに、投稿には《自由民主党の前総裁は、石破茂衆院議員です。岸田文雄衆院議員は2代前の総裁であり、「元総裁」と書くのが適切です》などとするコミュニティーノートも付いていた。

訂正を求める声が噴出する中、広報は23日に問題の投稿を削除した上で、《【お詫びと訂正】 11/21に投稿した記事内容の一部に誤りがありました。お詫びし訂正させて頂きます。ご指摘をいただいた皆さま誠にありがとうございました。正）岸田文雄元総裁 誤）岸田文雄前総裁》と書き出し、岸田氏の提言申し入れを報告している。

謝罪した広報アカウントだが、一部では、発端の投稿が石破茂氏（68）への“当てつけ”だと憶測する声も。

《前総理は石破さんだろうが自民党の広報が野党みたいな嫌がらせしてんじゃないよ》

《自民党広報担当の職員さん、石破が首相をやっていた現実を未だに受け入れられて無い説》

《自民党広報が石破隠しか？ワザと？間違い？どっちにしてもダメ広報でしょw何から何まで信用ならんね》

「高市氏といえば’24年の総裁選で石破氏と決選投票まで戦い、苦杯をなめた過去がありますが、そもそも、保守強硬派とされる高市氏と、“保守リベラル”の立場の石破氏とは、政治的なスタンスがまるで違います。それに、石破氏はこのところ、高市政権下のコメ政策、中国の猛反発を招いた高市氏自身の“台湾有事”発言について、各メディアで苦言を呈しています。

こうした経緯があるため、広報部内に石破氏をよく思わない関係者が一定数おり、問題の投稿に至ったと考えてしまう人がいるのでしょう。作為があったとは考えにくいですが、高市政権発足以降、広報のXアカウントは今までにないほど注目を集めていますし、今後は細心の注意を払ってもらいたいところです」（政治部記者）