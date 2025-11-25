高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁に中国が反発を強める中、高市首相は25日、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。電話会談の中身と狙いについて、日本テレビ政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。

■電話会談…トランプ大統領との近さアピールする狙い

会談はトランプ大統領からの要請で行われました。外務省内では「日米首脳同士の対話は中国へのけん制となる」との声が出ています。

電話会談の中身について、高市首相は「日米同盟の強化やインド太平洋地域が直面する情勢や課題について意見交換を行った」と述べました。さらに、トランプ大統領は高市首相に対し、「極めて親しい友人でいつでも電話してほしい」と伝えたそうなんですが、こう言われたことを記者団に明らかにすることによって、トランプ大統領との関係の近さをアピールする狙いがあったとみられます。

■外務省関係者「日米連携アピールできた」

――気になる台湾有事については、日米首脳の電話会談で話題にのぼったのでしょうか？

もちろん記者団からは質問が出たんですが、高市首相は明言を避けました。

一方で、トランプ大統領からは、24日に行われた習近平国家主席との電話会談について説明があったということです。習主席はトランプ大統領に対して台湾問題における中国の立場を説明していて、日本をけん制する思惑もあったとみられています。

その後、すぐのタイミングで日米電話会談が行われたことについて、ある外務省関係者は「中国がアメリカに接近しようとする中、トランプ大統領から要請があり、日米の連携する姿をアピールできたのはよかった」と胸をなでおろしていました。

一方で、別の外務省関係者は「トランプ大統領にとって台湾問題は優先度が高くない。どこまで日本の味方をしてくれるかは不透明だ」と警戒感を示しています。

■官房長官「中国に対し立場にふさわしい責任果たすよう働きかけていく」

――日中関係では新たな動きは出ていますか？

25日、外務省でトップの船越次官と中国大使が会談しました。会談の中身はまだ明らかになっていません。

木原官房長官

「我が国としては引き続き同盟国たる米国との強固な信頼関係のもとで、中国に対して、その立場にふさわしい責任を果たすよう働きかけていく」

この「ふさわしい責任」という言葉について、ある外務省関係者は「大国として冷静な対応をしてほしい」という意味だと述べています。

25日の会談について、ある外務省幹部は「中国側が大使を東京から引きあげさせていないことが1つの一種のメッセージだ」と話しています。つまり、中国側と意思疎通のチャンネルはつながっているとして、日本の立場を繰り返し伝えていく考えです。

日本政府は「対話はオープン」のスタンスを繰り返していて、中国側に冷静な対応を引き続き求めていく考えです。