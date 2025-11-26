ジェラルド・バトラー主演、『ザ・アウトロー（原題：Den of Thieves）』（2018）の続編『Den of Thieves 2: Pantera（原題）』が、邦題『アウトローズ』として2026年1月23日に日本公開となることがわかった。

緊迫の銃撃戦と巧妙な駆け引きで観客を魅了する型破りな刑事“ビッグ・ニック”をジェラルド・バトラーが再び熱演。ニックがかつて逃した最凶強盗犯にして宿敵であるドニーを追うなかで、さまざまな策略と裏切りが交錯し、やがて思いもよらぬ共闘へと発展していく。

主演のバトラーに加え、ラッパーのアイス・キューブの息子であるオシェア・ジャクソン・Jr. もドニー役として続投。監督&脚本は前作で高く評価されたクリスチャン・グーデガストが務め、洗練された映像と緊迫感あふれるストーリーがさらに深化。早くも第3作の製作が。

2025年1月に全米で公開されると初週末1位を獲得したヒット作。『アウトローズ』は2026年1月23日（金）より新宿バルト9ほか全国ロードショー。