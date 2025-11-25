ポケモン、ディズニー、スヌーピー、サンリオなど！ しまむら「HAPPY BAG」12月2日予約開始
【しまむら：HAPPY BAG】 予約受付：12月2日15時または17時 店頭販売：12月17日・20日 価格：1,100円～
しまむらは、「HAPPY BAG」の予約受付をオンラインストアにて12月2日15時または17時より開始する。価格は「キャラクターソックス6足セット」が1,100円など。
しまむらの「HAPPY BAG」が今年も登場。各ブランドや、「ポケモン」、「ディズニー」、「スヌーピー（ピーナッツ）」、「サンリオ」といったキャラクターがデザインされた商品の詰め合わせ3点～8点セットが用意される。
店頭では12月17日と20日に販売開始。なお、アイテムによって予約受付開始時間が異なり、一部商品はオンラインストア限定のものあるので、詳細については特設ページより確認してほしい。
□しまむら「HAPPY BAG」特設ページ
✨HAPPY BAG・福袋 特設ページ先行公開✨- ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) November 25, 2025
