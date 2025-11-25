「思わず二度見した…」BLACKPINK・ジス、“オン眉ショートヘア”に変身！斬新イメチェンに絶賛の声【PHOTO】

BLACKPINKのジスが、大胆なイメチェンでファンを驚かせた。

【写真】ジス、ラブリーな“ぱっつん前髪”ショット

ジスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

無造作なカールを施したショートカットに、眉上に切りそろえられた前髪を合わせた斬新なヘアスタイルを披露。普段のロングヘアとは異なる個性的な髪型で、ファンの視線を集めた。

また、ダークトーンのアイシャドウや鮮やかなオレンジ色のチークを使用した華やかなメイクも印象的で、ジスのアーティスティックな魅力を引き立てている。

この投稿を見たファンからは「何でも似合う天才！」「思わず二度見した…」「小顔が際立つ」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジスInstagram）

なお、ジスが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。日本公演は2026年1月16日〜18日に東京ドームで行われる予定だ。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。