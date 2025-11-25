¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿°å»Õ ¤¬ ¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ò¸Æ¤Ó¤µ¤Þ¤¹Î¹¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥ï¥±
¡Ö¾å»Ê¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤æ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¼«¸ÊÈÝÄê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Î°ðÍÕ½ÓÏº¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÏÀ¾ÍÎ°å³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤äÂåÂØ°åÎÅ¡¢¿´Íý³Ø¤â½¤¤á¤¿°å»Õ¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅ¸½¾ì¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢²¹Àô¡¢±é·à¡¢¥¢¡¼¥È¡¢ËÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¡×¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¹ÎÄê¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Î¤Á¤Ï¤æ¤é¤®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Õ¤È³°¤ò¸«¤ë¡£É÷¤Ï¤½¤è¤®¡¢»ß¤Þ¤ë¡£¸÷¤Ïº¹¤·¹þ¤ß¡¢¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£±«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤¬¤ë¡£Ãî¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÄÀÌÛ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£À±¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì°Ç¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¡£Àî¤Î¿å¤Ï¡¢¥½¥í¥½¥í¤È¡¢¥´¡¼¥´¡¼¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤È¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤ë¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð°Å¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤ÐÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Í¥¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤ÐÎä¤¿¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Á±¤Î¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð°¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ò½ä¤ë·ìÄ¬¤Ï¡¢¥½¥í¥½¥í¤È¡¢¥´¡¼¥´¡¼¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤´¤È¤¬¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤È¤æ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¤æ¤é¤®¤Ë¤â¡¢Âç¤¤Ê¤æ¤é¤®¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´äÀÐ¤ä»³¤â¤¤¤º¤ì·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢ÃÏµå¤âÏÇÀ±¤â¤¤¤º¤ì·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤æ¤é¤®¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤é¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÁÇÄ¾¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿»ëºÂ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯ÂÖÅÙ¤¬É¬Í×¤À¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸Æ¤Ó¤µ¤Þ¤¹¾ì¡×¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÃé¼Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÄÌ¾ï¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÈ¤Î³°¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
ÏÈ¤Î³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÏÈ¤ÎÃæ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ã¤¦»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾ì¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤ï¤Ê¤¤¾ì¤ÎÃæ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤¢¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¡¢¤¤¤º¤ìÌµÍý¤¬Íè¤ë¡£ÉÔÏÂ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï¡¢¿È¿´¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥·¥°¥Ê¥ë¤Î²»¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÄÀÌÛ¤·¡¢¤¸¤Ã¤È¼ª¤òÀ¡¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤òÌµÍý¤ä¤êÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ª¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·Æ°¤¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£¾ì¤Ï°áÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¾ì¤Ï°áÉþ¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿È¿´¤Ï¤æ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÄ¤é¤ó¤À¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤âÀ¸³è¤â¿ÍÀ¸¤â¡Ê¤¹¤Ù¤Ælife¡Ë¤æ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤æ¤é¤®¤ÎÃæ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»ä¤Ï°å³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡¢°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤È¤â¤È¶½Ì£´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸Æ¤Ó¤µ¤Þ¤¹¾ì¡×¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¼«Ê¬¤È¼å¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¼å¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤ÏÃÏµå¾å¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤¤¤ëÏÈ¤ÎÃæ¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÀô¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ã¤¦»ëºÂ¤«¤éº£¤³¤³¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÃÏ¿Þ¤ÇÌÜÅªÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤½¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¡¢¤Þ¤¿Ìµ»ö¤Ëµï¾ì½ê¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÎ¹¤Ï´°·ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¹¤À¡£
¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸Æ¤Ó¤µ¤Þ¤¹¾ì¡×¤òÃµº÷¤¹¤ëÎ¹¤Ø
2020Ç¯¤«¤é¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î±ÖÉÂ¤ÎÎ®¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ¾ï¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ë¿Í¹©Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ÎÌÖ¤ÎÌÜ¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤Î±ÖÉÂ¤Ï¡¢¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤ÎÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤ò¤âÀÅ¤«¤Ë¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿´¿È¤ÎÈèÊÀ¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÜ¤ê¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¤ÎÏÄ¤ó¤À·Á¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
±¢¤¬¶Ë¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âº£¤³¤Î¸½¼Â¤òYES¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿»ëºÂ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿Í´ÖÃæ¿´¤Î»ëºÂ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î»ëºÂ¤ÈÃÏµå¤Î»ëºÂ¤È¤¬¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤µ¤Ï1000Ëü¡Ê10¤Î7¾è¡ËÇÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤«¤éÆ±¤¸1000Ëü¡Ê10¤Î7¾è¡ËÇÜ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¿Í´Ö¡¢¿Í´Ö¤ÈÃÏµå¡£ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î»°¼Ô¤Ï³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ð¤«¤êÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿Í´Ö¤âÃÏµå¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÃÏµå¤ò¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Èù¾®¤ÊÀ¸¤Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆß´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤Êª¤¬ÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤â¶õµ¤Ãæ¤Ë¤â¿å¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå¤Ï¤½¤¦¤·¤¿À¸¤Êª¤Î¥³¥â¥ó¥º¡Ê¶¦ÍÃÏ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏÃÏµå¤Ë¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤é´óÀ¸¤·¡¢¤È¤¤ËÃÏµå¤òË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÄº´ü¤Ë¤³¤½ÌÇË´¤Î¸¶°ø¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¡¢Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ö¶µ·±¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¿È¿´¤ÎÈèÏ«¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿»ëºÂ¤«¤é¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸Æ¤Ó¤µ¤Þ¤¹¾ì¡×¤òÃµº÷¤¹¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏµå¤ò´¶¤¸¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¡¢¿Í¤Ï¡Ö¼£¤ë¡×¡£¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤Êª¤Ï¤³¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¾ì¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¼«Á³³¦¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤ÎÁê¤Ë¤¢¤ë¡£±«¤¬¹ß¤í¤¦¤È¤â¡¢Íë¤¬ÌÄ¤í¤¦¤È¤â¡¢Íò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤â¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤Î¸½¼Â¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÈÝÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤â¤Î¤´¤È¤Î¼ÂÁê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÈÝÄêÅª¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ê¤½¤ì¤ÏÀ¸Â¸³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ë¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Þ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Æ°¤¯¤Ù¤¤«Æ°¤«¤¶¤ë¤Ù¤¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤â¤Î¤ÏÌô¤Ê¤Î¤«ÆÇ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¹ÎÄê¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿É¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¤â¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¼ç¸ì¤ÈÌÜÅª¸ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤´µ¡·ù¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¿´ÆÀÄ¡¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤Ë¤ÏµÕÎ©¤Á¤·¤ÆÃèÊÖ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎË¤«¤ÊÀ¸Ì¿À¤³¦¤ÎÊ£»¨¤ÊÁ´ÂÎÁü¤òYES¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¥×¥Ä¥ó¤ÈÀÚ¤ì¤¿¡×¾õÂÖ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡¢·§Ìî·Ø¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡É¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡É¤ÎÈëºö