男性ブランコ、ラパルフェの『M-1』準々決勝「音符運び」完コピに「光栄なこと」 平井が仰天オファー「決勝でやってください（笑）」
お笑いコンビ・男性ブランコ（浦井のりひろ、平井まさあき）が、25日配信の『オールナイトニッポンPODCAST 男性ブランコのおしゃべりマレット』に出演。ラパルフェが『M-1グランプリ2025』準々決勝で、男性ブランコがかつて『M-1』決勝で披露したネタ「音符運び」を完コピしたことについて言及した。
【写真】大バズリ！ラパルフェが男性ブランコ「音符運び」完コピ
この日の冒頭、浦井が「なんかあれですね…準々決勝にオレたち出ていたみたいですね」と切り出すと、平井も「言うてええものかだけど、都留からわざわざ連絡がきて。『ちょっと、これやってみようと思いますが、やってもいいですか？』って、写真とともにきて。笑ってもうた」と明かした。
浦井が続けて「準々決勝で、ラパルフェがオレらの『音符運び』をやろうと思うんですけど、いいですかって、丁寧にDMを送ってくれて。写真送ってくれたんですけど、めっちゃ似ているんですよ。平井が似ている。ほほが、めっちゃシャドー」とコメント。平井が「オレ、そんなシャディか（笑）」と盛り上がっていった。
平井が「ホンマに、勝ち進んで、決勝で『音符運び』やってください」と“仰天オファー”を冗談交じりに繰り出すと、浦井が「それはただただ、ネタの強度というか（笑）。同じネタで2回決勝行くのは、今までないから（笑）」とツッコミを入れつつ「光栄なことですよ」と呼びかけていた。
ラパルフェ惜しくも準々決勝で敗退したため、同じく敗退した全104組のうち、1組だけが準決勝進出できる“特別出場枠”＝ワイルドカードを争っている。
