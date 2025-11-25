『bis』冬号裏表紙を飾る（左から）藤嶌果歩、正源司陽子

写真拡大

　アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子＆藤嶌果歩が、定期刊行最終号となる12月1日発売の『bis』冬号（光文社）に登場。ペアで裏表紙を飾るのは、2024年秋号に続いて2度目となる。

【写真】三者三様の美しさ！与田祐希・筒井あやめ・金村美玖ソロショットも

　今回は、クリスマスやお正月など、ホリデイシーズンを彩るさまざまなアイデアをシェアする“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画で、それぞれホリデイ気分を高める華やかな6LOOKをまとう。ホームパーティでケーキを食べたり、プレゼント交換をしたりなど、ふたりのリアルなホリデイの過ごし方を彷彿（ほうふつ）とさせるシチュエーションで撮影。さらにホリデイコフレや冬のおこもり美容アイテムなどを全7ページで紹介している。

■正源司陽子　コメント
とってもかわいらしい雰囲気の中で、同期の藤嶌と一緒にクリスマスやパーティ感のある撮影ができて楽しかったです。『bis』は昨年出させていただいた時のちょっと大人っぽい秋メイクをすごく参考にさせていただいて、ブラウン系のアイシャドウを購入して試してみたりとか、新しい扉をたくさん開いてくださった雑誌で感謝しています。

■藤嶌果歩　コメント
私自身クリスマスが大好きなので、今回のテーマがうれしかったですし、同期の正源司と一緒にケーキを食べたり、本当にパーティみたいな空気感で撮影を行えたのが幸せでした。初めて出させていただいたファッション誌が『bis』さんだったので、本当にうれしい思い出でいっぱいです。今回やっていただいた束感前髪も普段やることがないので、ミーグリとかで取り入れていきたいと思いましたし、これからもファッションを楽しみたいなって思います。