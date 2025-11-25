²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó»àµî¡¡12·îÆîºÂ¸ø±é¤ÏÇÛÌò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤Ø¡¡¾¾ÃÝ¤¬È¯É½
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï25Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯64¡Ë¤Î»àµî¤ËÈ¼¤¤¡¢12·î1Æü¤«¤é¤ÎÆîºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤ÎÇÛÌò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÊÒ²¬µµÂ¢ ÀÂµî¤Î¤¿¤á¡¢ÆîºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÇÛÌò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡Ãë¤ÎÉô¡ÖÊ¿²È½÷¸îÅç¡×À¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¤ÏºäÅìÉ§»°Ïº¡¢Ìë¤ÎÉô¡ÖÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡×Ïµ¤Î°¼¡Ïº¤ÏÈø¾åµÆ»ÔÏº¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯12·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ö½½ÃÊÌÜ¡×¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤ÇÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£¾¼ÏÂ44¡Ê1969¡ËÇ¯11·î²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÑþÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÃúÃÕ»°µÈ¤Û¤«¤Ç»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡£Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯5·î²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇÌ¾Âê¾º¿Ê¡£
¡¡»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢³ê·ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÉñÂæ¤ÎÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÅì°Ë¶½¤Î3³¬·ú¤Æ²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç¡Ö3³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È24Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÃÝ¤ÎÄÍ½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£3³¬¤ÇÊÒ²¬¤µ¤óÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£