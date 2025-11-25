なめらか本舗のボディミルクが登場♡豆乳由来のうるおいで“もちすべ肌”へ

豆乳スキンケアで人気の「なめらか本舗」から、この冬限定の「もちすべボディミルクNC」が登場します。独自開発の高純度豆乳イソフラボン※2と豆乳発酵液※2をW配合し、乾燥しがちな季節でもしっかりうるおう処方に。美容液成分※1を93％も配合しながら、さらっとなめらかでベタつかない質感が魅力です。すぐに服を着ても不快感がなく、日中の保湿にもぴったり♡無香料・無着色・無鉱物油で、肌へのやさしさにもこだわった1本です。

豆乳のうるおいで全身もちすべ肌へ

「もちすべボディミルクNC」は、大豆由来の浸透※4成分※5を採用し、べたつきにくく肌なじみの良い仕上がりが特長。

なめらか本舗が長年研究を続けてきた豆乳イソフラボン※2と豆乳発酵液※2をWで配合し、乾燥によるザラつきやごわつきをケアします。

スッと肌に溶け込むように伸びて、全身をうるおいのベールで包み込みながら、さらりとした触り心地に整えてくれます。

YOLU春限定♡ナイトトリーツコレクションで全身うるおいケア

美容液成分93％配合で高保湿

本品には、美容液成分※1が93％も贅沢に配合されています。うるおいを守る5種のセラミド※3や尿素※2に加え、肌を整えるグリチルリチン酸2K※2、アラントイン※2も配合。

乾燥で敏感になりがちな肌をやさしくケアしながら、しっとりした“もっちり肌”へ導きます。

無香料・無着色・無鉱物油で、パッチテスト・アレルギーテスト済みなので、肌へのやさしさを重視したい方にもおすすめです。（すべての方に皮フ刺激やアレルギーが起きないわけではありません。）

限定アイテムの詳細と価格

今回発売される限定品は「サナ なめらか本舗 もちすべボディミルクNC」。400mLの大容量でたっぷり使えるのに、1,200円（税込1,320円）という手に取りやすい価格も魅力です。

メーカー出荷日は2025年11月25日で、購入可能日は店舗により異なります。乾燥対策として毎日惜しみなく使いたい方にぴったりの1本です。

※1 保湿成分（油性、水性）、水 ※2 保湿成分 ※3 セラミドＥＯＰ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＳ、セラミドＮＳ（すべて保湿） ※4 角層まで ※5 水酸化レシチン（保湿成分）

冬の保湿ケアに“もちすべ”習慣を♡

乾燥が気になる季節に寄り添う「もちすべボディミルクNC」は、べたつかずにしっかりうるおう心地よさが魅力。

高純度豆乳イソフラボン※2やセラミド※3など、美容液レベルの成分を贅沢に配合し、毎日のボディケアをより心地よい時間にしてくれます。

肌へのやさしさにもこだわった処方だから、季節のゆらぎが気になる時期にもおすすめ。冬の習慣に取り入れて、思わず触れたくなるような“もちすべ肌”を叶えてみてはいかがでしょうか♪