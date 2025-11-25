DeNA¸µ´ÆÆÄ¡¦»°±ºÂçÊå»á¡¡°æ¾åÂó¿¿VSÅ·¿´´ÑÀï¤òÊó¹ð¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎDeNAÀï»Î¤ÈºÆ²ñ¤â
º£µ¨¤Þ¤ÇDeNA¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»°±ºÂçÊå»á¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°±º»á¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¡¢°æ¾åÂó¿¿vsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡£´ÑÀï¡ª¥¹¥´¥¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡ª°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ìÁ°¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼®²¸¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¥è¡¦¥í¡¦¥·¡¦¥¯¡ª¡ª¡×¤È¤âµ¤·¡¢¶öÁ³¤Ë¤âDeNA¤Î¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤È²ñ¾ìÆâ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤¹»°±º»á¤È¾¾ÈøÁª¼ê¤Îµ®½Å¤Ê¥É¥¢¥Ã¥×¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£