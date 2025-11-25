プロ野球の２０２５年度最優秀賞バッテリー賞が発表され、パ・リーグからファイターズの伊藤大海投手と、先日トレード移籍が決まった伏見寅威選手が選ばれました。



２０２５年度プロ野球最優秀バッテリー賞の表彰式が東京都内で行われ、パ・リーグからファイターズの伊藤大海投手と、先日トレード移籍が決まった伏見寅威選手が選ばれました。





今シーズン１４勝を挙げた伊藤投手は２年連続の最多勝を受賞。そのうち１０勝を伏見選手とコンビを組み、チームのリーグ２位に大きく貢献しました。受賞にあたって２人からはー（伊藤大海投手）「伏見選手とは前々からバッテリー賞をとりたいねって話していたので、実際に達成することができて本当に嬉しいです」（伏見寅威選手）「伊藤投手とこの賞をとろうねと約束していた賞なので、とれて本当にうれしく思います。ファイターズと阪神が日本シリーズで戦えるように、そこを目指して頑張っていきたい」（伊藤大海投手）「できれば日本シリーズは阪神と戦いたいと思うので、そこまでたどり着けるように頑張りたいと思います」伏見選手は１１月１４日に阪神へのトレード決まり、２人は日本シリーズでの健闘を誓いました。