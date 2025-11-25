付き合う人の影響で貧乏思考に！お金持ちになりたいときはどんな人と友達になればいいの？
人は一緒に過ごす相手の影響を強く受けるといわれています。特にお金に対する考え方は、友人や周囲の人の影響を受けやすいもの。もし、付き合う人が「貧乏思考」を持っていたら、知らず知らずのうちに影響されているかもしれません。
「お金持ちになりたい」「経済的に豊かになりたい」と思っているなら、「貧乏思考とはどんなものか」知っておくことが大切です。この記事では、避けるべき「貧乏思考の人」の3タイプをご紹介し、その影響についても解説します。
このような消費行動を習慣的に行う人と一緒にいれば、知らないうちに「頑張ったんだから、少しぐらいぜいたくしてもいいか」というのが当たり前になってしまいます。結果、計画的な貯蓄や投資ができなくなり、収入があっても貯蓄が増えないという悩みを抱えるようになります。
こういった人と一緒にギャンブルや一獲千金を狙うことばかり考えていては、お金持ちになることはできません。お金持ちになるためには、計画性、倦まずたゆまずの努力、長期的な視点が不可欠です。
常に他人をうらやむ人は、他人の結果を見ますが、プロセスに関心を持ちません。単に幸運だから成功したと都合よく解釈していることもあるようです。さらに、うらやんでいる本人は、努力もせず、行動も起こさず不平不満を口にするだけなのです。
このような人に影響を受けると、前向きな努力をする気力が失われ、「どうせ自分には無理だ」と諦める気持ちが強くなります。
お金持ちになるか、貧乏になるかは、身近な人の持つお金に対する価値観が大きく影響するものです。豊かさを手に入れたいなら、貧乏思考の人とは距離を置きましょう。同時に、自分自身の中に貧乏思考があるのであれば、直すよう意識していきましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
