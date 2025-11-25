運転マナーがよさそうだと思う「中国地方のナンバープレート」ランキング！ 2位「鳥取」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う中国地方のナンバープレートの地名を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本海側は比較的おだやかでマナーがいいイメージだから」（50代男性／静岡県）、「穏やかな気質と、交通環境の良さがマナーの良さに繋がっているというイメージです」（30代男性／群馬県）、「車の運転が得意な人が多そうだから」（20代女性／熊本県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「神様に見られてそうなので運転がよさそうです」（50代女性／和歌山県）、「出雲大社のイメージのせいか、マナーはきっちり守る人が多そうに思うから」（40代女性／大阪府）、「神様のイメージがあるため、心優しい人が多そうだから」（30代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：鳥取（鳥取県）／49票2位は「鳥取（鳥取県）」でした。日本最大級の砂丘を有する鳥取県は、自然の魅力にあふれたのどかなエリア。車社会の地域でもあり、落ち着いた運転が日常風景として定着している印象を持たれているのかもしれません。
1位：出雲（島根県）／102票1位は「出雲（島根県）」でした。神話のふるさととして知られる出雲市は、出雲大社をはじめとした歴史的名所が多く、静かな雰囲気が魅力の町です。ゆったりとした土地柄から、マナーの良さを感じる人が多いようです。
