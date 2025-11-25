現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

次回『べらぼう』あらすじ。ていの思いに突き動かされた歌麿が再び耕書堂へ！ついに完成した役者絵を「東洲斎写楽」の名で売り出すと徐々に

11月23日放送の第45回「その名は写楽」にて、若くしてすでに子をもうけた将軍・家斉に、もっと多くの子をつくるように強いたその父・一橋治済。

その理由として、治済の秘めた思想が根底にあったことがわかり、その不気味さを知って驚愕する視聴者が続出しています。

＊以下第45回のネタバレを含みます。

＜第45回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。

芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。

さらに蔦重は、南畝（桐谷健太さん）や喜三二（尾美としのりさん）らとともにその準備を進めていくが…。

一方、歌麿（染谷将太さん）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じて…。

これは畑がようないということゆえな

今回のドラマ中盤。

将軍・家斉の子をあやしながら、大奥により女性を入れろと伝えた父・治済。

将軍となって6年の間に生まれた子が4人では「少ない」と伝えます。

続けて「そのうち2人はまともに育たず…これは畑がようないということゆえな」と話すと、家斉は「敏次郎は健やかに育っておりますし、お梅をはじめ３人ほどがみごもっております」と反論します。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

すると赤ん坊を抱きながら家斉の元にグッと身を寄せ、「将軍のつとめとは何か？」と問いただした治済。

「……将軍家の血筋を絶やさぬため健やかな男子を作り、かつ血脈を日の本に広げていくことにございます」とこたえると、治済はにやりと笑います。

「清水の家がそろそろ空きそうじゃ。上様には急ぎお励みいただきたく」と話し、子を増やすようにあらためて伝えつつ、周囲の女性たちには「そなたらも上様のお気に入りとならねばのう」と伝えるのでした。

日の本の諸国を＜一橋＞の血脈で染め上げてこそ

その後、老中の本多忠籌と松平信明を前に、治済は「大奥へもっと金を入れるように」と指示をします。

対して、異国への備えなどで難しいとの旨を告げた二人。

すると治済は「上様のお子こそ日の本を強くする一番の薬ぞ…。日の本の諸国を＜一橋＞の血脈で染め上げてこそ、謀反のおそれもない心一つの真に安寧の世となるではないか」と持論を展開します。

そのようなことができるのか、と問われると「天は健やかなる体を持つ一橋の血を選ばれた。知に長けた田安でもなく、情に厚い先代の公方様の血筋でもない。これは血脈をもって染め上げよという、天のご意志。案ずるな」と告げた治済。

その言葉に不気味さを覚えた二人は顔を見合わせるのでした。

震えあがる視聴者

これまでも「子どもを増やす」ことに異様な執着を見せてきた一橋治済。

今回、その行動の裏に潜んでいた本当の目的「一橋の血でこの国を塗り替える」という、戦慄すべき優生思想が姿を現しました。

そのあまりにも異様な信念、そこに治済を演じる生田斗真さんの怪演が重なり、視聴者の間で震え上がる声が続出。

たとえばSNSでは「血脈という生物学的遺伝子の力で天下支配を目論む一橋治済に対して、子孫を残さなかった蔦重夫妻や歌麿・源内が文化的遺伝子（ミーム）をもってこれに対抗する構図、最終盤に来てまさしく文化大河の王道展開にふさわしい流れになっててシビれる」「初回で赤ちゃんを抱っこしていた治済と同じ光景なのに本当の目的が露わになったことで直視できないってのが凄い」「『畑がよくない』の台詞急に出てきてすごく吃驚した」「一橋治済の優生思想が半端ない。治済さんの方が先輩なのに、旧ドイツの某独裁者さんを彷彿とさせる。この屈託のない笑顔がとても恐ろしいよ」「生田斗真さんが良い人だったドラマをもはや思い出せない。 治済、悪いわ」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。