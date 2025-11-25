クラオスはアイドルライブイベント「FUURYUUFES 5.0 2025」を11月22日にぴあアリーナMMにて開催した。

【画像】25アーティストが参加 ステージ上の様子

MCにキャイ～ン・天野ひろゆきと中川安奈を迎え、リアルとバーチャルが入り混じる25アーティストがパフォーマンスを披露した。

前半ブロックは、トップバッターにバーチャルの姿になったアイドルグループ「iLiFE!」が登場するところからスタートした。

さらに前半ブロックの最後では、本フェスで初披露となった新人アーティストJYuno（ユノ）がデビューし、楽曲『The ONE』を披露している。

前半ブロックではその他にも、龍ヶ崎リン、茜音カンナ、宗谷いちか、涼海ネモ、甘狼このみ、音ノ乃のの、VXer1号 代羽つかさ（TSUCASA）、VXer0号 水ヰ知りりな、LITA、TINA、NEROがステージに登場した。

後半ブロックは.LIVEのSIROとばあちゃるのステージから開始した。

ネオポルテのメンバーが登場し、渋谷ハルと白雪レイドは『IMITATION BLACK』、緋月ゆいは『No buts!』を披露している。

[MonsterZ MATE]のコーサカ、アンジョーは、『天才モンスターズの元気が出るルーレット』『Bikidan』『One Room Sky』の3曲を歌い上げた。

フェスの後半ではスペシャルゲストの後藤真希が登場し、自身のバーチャルの姿であるぶいごまと一緒に『恋愛レボリューション21』のステージを展開した。

フェスのトリには今年復活したKizunaAIが出演し、代表曲『Hello, Morning』では、甘狼このみ、宗谷いちか、ぶいごま、音ノ乃のの、iLiFE!とのコラボステージとなった。

本フェスのダイジェスト特番がBSフジにて12月30日16時から17時まで放送される。番組内ではアーカイブ映像に加え、出演アーティストの舞台裏インタビューも収録されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）