気象庁が設置している津波観測施設の工事のため、あす１１月２６日〜２７日、神戸の観測データが「欠測」となります。今後、舞鶴市や大阪府岬町などの観測施設でも工事が予定されています。

気象庁は、津波観測施設の老朽化した機器の更新工事を昨年度から来年度にかけて順次行っています。工事期間中は、津波の高さや到達時刻などの観測ができないということです。

そのため、工事期間中に津波が発生した場合は、その地点で津波を観測できていない状況を示す「欠測」と発表されます。

気象庁は、今年度２６か所の津波観測施設の更新工事を順次行っていて、今後、観測を休止する地点と期間は以下のとおりです。

▼小田原（神奈川・小田原市）

１１月２５日〜１２月４日

▼むつ市関根浜（青森・むつ市）

１１月２５日〜１２月１８日

▼神戸（兵庫・神戸市中央区）

１１月２６日〜２７日

▼枕崎（鹿児島・枕崎市）

１２月２日〜３日

▼舞鶴（京都・舞鶴市）

１２月３日〜４日

▼隠岐西郷（島根・隠岐の島町）

１２月８日〜９日

▼富山（富山・富山市）

１２月１０日〜１１日

▼境港市境（鳥取・境港市）

１２月１１日〜１２日

▼館山市布良（千葉・館山市）

１２月１６日〜１２月１７日

▼岬町淡輪（大阪・岬町）

１２月１８日〜１９日

▼高松（香川・高松市）

１２月２３日〜２４日

▼太良町大浦野崎（佐賀・太良町）

２０２６年１月１３日〜２２日