「ゴディバ」×「サーティワン」がコラボ！ 2種のチョコが楽しめる新作フレーバー登場
「サーティワン アイスクリーム」は、11月28日（金）から12月26日（金）までの期間限定で、「ゴディバ」とのコラボレーションキャンペーン「Chocolate Xmas ‐ チョコレート クリスマス ‐」を、全国の店舗で実施する。
【写真】チョコ好き必見！ 「ゴディバ」コラボ商品一覧
■自信作の一品が誕生
今回開催される「Chocolate Xmas ‐ チョコレート クリスマス ‐」では、こだわりの新作フレーバーをはじめ、「ゴディバ」監修のサンデーやアイスクリームケーキなど、クリスマスシーズンにぴったりの華やかで贅沢なアイスクリームが楽しめる。
初のバニラリボンを加えた限定フレーバー「‐ ゴディバ監修 ‐マリアージュ デュ ショコラ」は、食感と苦みが特徴のカカオニブが入ったビターなチョコレートアイスクリームに、ベルギー産チョコレートを使用した本格的なホワイトチョコレート風味アイスクリームを合わせた、2種類のチョコレートが味わえる自信作の一品だという。
また、本コラボのために特別に作った「ゴディバ」監修のプレミアムなチョコレートソースを使用したサンデーや、コラボフレーバーと好きなアイスクリーム計8個を華やかな限定パッケージで持ち帰れるバラエティボックスも用意。
そのほか、コラボフレーバーを使ったプレミアムシェイクや手土産にもぴったりなプレパック、アイスクリームケーキなど、今しか味わえないラインナップが勢ぞろいする。
【写真】チョコ好き必見！ 「ゴディバ」コラボ商品一覧
■自信作の一品が誕生
今回開催される「Chocolate Xmas ‐ チョコレート クリスマス ‐」では、こだわりの新作フレーバーをはじめ、「ゴディバ」監修のサンデーやアイスクリームケーキなど、クリスマスシーズンにぴったりの華やかで贅沢なアイスクリームが楽しめる。
また、本コラボのために特別に作った「ゴディバ」監修のプレミアムなチョコレートソースを使用したサンデーや、コラボフレーバーと好きなアイスクリーム計8個を華やかな限定パッケージで持ち帰れるバラエティボックスも用意。
そのほか、コラボフレーバーを使ったプレミアムシェイクや手土産にもぴったりなプレパック、アイスクリームケーキなど、今しか味わえないラインナップが勢ぞろいする。