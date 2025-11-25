日中関係が悪化する中、県内の観光業への影響は限定的であることがわかりました。一方で、インバウンドで訪れる観光客の地域に偏りがあることの危険性も指摘されています。

【写真を見る】中国人観光客は全体の何パーセント？ 日中関係悪化も「県内の観光業への影響は限定的」（山形）

きょう山形市で開かれた県観光審議会は、これは県内の観光業について有識者からの意見を参考にしようと、毎年開いているものです。会議には県内の旅館や観光施設の関係者などが出席しました。

会議では昨年度県内を訪れた観光客が４１２８万９０００人で、前の年と比べるとおよそ２６２万人増加したことが共有されました。

主な要因としてはインバウンド客が、２年連続で過去最高になったことなどがあげられるということです。

■日中関係の悪化による影響は

こうした中、日中関係の悪化による影響についても議題に上りました。中国からの観光客は県内へのインバウンド客全体の６パーセントとなっていますが現時点で大きな影響はないということです。

県イン・アウトバウンド推進課 茂木直子 課長「一部の宿泊施設で１２月から１月の中国の個人客の予約が１０件ほどキャンセルになった」

一方で県内のインバウンド客は台湾が最も多く、全体の半数を占めていて、一極集中に対する不安を口にする旅行関係者もいました。

ＤＭＣ天童温泉 山口敦史 社長「台湾の一極集中、依存が高い。万が一、台湾で何かが起こると、山形県へのインバウンドは多分、壊滅状態」

県では今後、長期滞在が見込めるヨーロッパなどからのインバウンド誘致により取り組んでいきたいとしています。