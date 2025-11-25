サンリオ×チェゴシムが再び! 池袋で限定ポップアップ、11月18日スタート
CHOCOLATE Inc.は、同社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」を、11月18日よりJR池袋駅(東京都豊島区)南口改札前イベントスペースにて開催する。
「サンリオキャラクターズ」×「チェゴシム」のコラボポップアップが開催決定
今年4月にサンリオピューロランドで開催された「チェゴシム」とのコラボイベント「ビタミンピューロ」で話題となった、「チェゴシム」と「サンリオキャラクターズ」のコラボが再び実現。
今回は「サンリオキャラクターズ」から7キャラクターが登場し、「うさゴシム×ハローキティ」「くまゴシム×シナモロール」など、チェゴシムのゆるいタッチで描かれたサンリオキャラクターと“ゴシムちゃん”がペアになった特別デザインのオリジナルアイテムがラインナップされる。
「うさゴシム×ハローキティ」ペア
「くまゴシム×シナモロール」ペア
「ぴよぴよゴシム×マイメロディ」ペア
「ねこゴシム×クロミ」ペア
「かぴゴシム×ポムポムプリン」ペア
「うわーんゴシム×ポチャッコ」ペア
「ふわ妖精いぬゴシム×リトルツインスターズ」ペア
コラボアイテムには、描き下ろしデザインを使ったマスコットやヘアクリップに加え、キャラクターごとにポジティブなメッセージが入った新デザインの「ラッキーカード」も登場。なお、ペアマスコットは「ふわ妖精いぬゴシム×リトルツインスターズ」のみ3,300円、そのほかのペアは各2,640円となる。
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ ペアマスコット(全7種)各2,640円〜3,300円
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ アクリルヘアクリップ(全7種)各1,100円
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ アクリルキーホルダー(全7種)各1,089円
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ フレークシール 880円
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ 着ぐるみ(全7種)各1,650円
チェゴシム×サンリオキャラクターズコラボ ラッキーカード(全7種)各220円
開催期間中は、コラボアイテムを含む「チェゴシム」関連商品を1会計につき2,000円購入するごとに、特典として全7種の「オリジナルステッカー」を1枚プレゼントする。
購入特典
「チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」は、2025年11月18日〜12月1日までJR池袋駅南口改札前イベントスペースで開催され、営業時間は10時〜21時まで。11月18日は13時オープン、12月1日は18時クローズとなっている。
(c)choigosim (c) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663893
