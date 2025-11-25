『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』紙コミックス版の発売開始
マンガボックスが配信している電子コミック『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』(原作:早瀬黒絵/漫画:城キイコの紙コミックス版第1巻が、11月20日にコアミックスから発売となった。
今回の紙コミックス版発売により、新たに全国の書店やネットストアで購入可能となる。また、城キイコ先生の描き下ろしマンガも収録されており、既に電子版で作品を楽しんだ方も、新たに楽しめる内容となっている。
本作は「女性向けファンタジー作品」として描かれており、マンガボックス社におけるオリジナル作品では史上最も早い突破スピードで、8月に累計50万部を突破した作品だ。
原作の早瀬 黒絵先生による主人公「ユイ」と竜人「セレスト」の心の触れあいを巡るストーリーと、漫画の城キイコ先生による繊細で緻密な表現により幅広い読者層より支持を集め、分冊版が国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」で2カ月連続で総合1位を獲得している。紙版は814円。
