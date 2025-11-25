クマ対策として緊急銃猟を判断するケースが増える中、山形県河北町で緊急銃猟を判断した現場での対応方法の訓練が行われました。

【写真を見る】周囲の安全確保が必要不可欠 緊急銃猟を想定し現場対応を確認（山形・河北町）

きょうの訓練には、河北町や警察、消防や猟友会が参加しました。

緊急銃猟は市街地でのクマの対応に猟銃をつかうことを市町村長が判断するもので、法律の改正により、今年９月からできるようになりました。

各地で実施されていますが、河北町では、これまで実施されていません。

きょうの訓練は市街地に出没したクマがグラウンドに居座っているとの想定で行われ、猟友会や警察などの関係者が駆除するまでの手順や現場での体制を確認しました。

■安全の確保を念入りに確認

緊急銃猟をする際に必要不可欠なのが、周囲の安全の確保です。

銃がはね返る場所はないか、住民の安全は確保されているかを念入りに確認した後、クマの駆除が行われます。

河北町 防災危機管理課 大泉正博 課長「実際市街地にクマが出没したということになると、果たして緊急銃猟の判断がどこまでできるのかなということがあるので、そこは訓練を積み重ねながら判断していく必要があるのかなと思う」

河北町ではきょうの訓練でみえた課題や意見を確認し、緊急銃猟を実施した市町村からアドバイスを貰うなどして不測の事態に対応できるよう備えていきたいとしています。