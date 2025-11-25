気象庁によると25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方で震度5強の地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方で地震の規模はマグニチュード（M）5.7、震源の深さ10km。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。

震度5強 熊本県産山村▽震度5弱 熊本県阿蘇市 大分県竹田市▽震度4 熊本県菊池市 南小国町 熊本高森町 西原村 南阿蘇村▽震度3 愛媛県八幡浜市 伊方町 福岡県久留米市 飯塚市 柳川市 八女市 大川市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 筑前町 大木町 佐賀県佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 白石町 熊本県熊本東区 熊本南区 熊本北区 玉名市 山鹿市 宇土市 天草市 合志市 大津町 菊陽町 熊本小国町 嘉島町 益城町 山都町 大分県大分市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後大野市 由布市 九重町 玖珠町 宮崎県延岡市 宮崎美郷町 高千穂町 ▽震度2 山口県下関市 宇部市 柳井市 周防大島町 愛媛県松山市 宇和島市 大洲市 西予市 高知県宿毛市 黒潮町 福岡県北九州若松区 北九州小倉南区 北九州八幡東区 福岡博多区 福岡中央区 福岡南区 福岡西区 福岡早良区 大牟田市 直方市 田川市 筑後市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 春日市 大野城市 宗像市 福岡古賀市 福津市 うきは市 宮若市 糸島市 新宮町 久山町 芦屋町 水巻町 遠賀町 小竹町 桂川町 東峰村 大刀洗町 福岡広川町 添田町 糸田町 福岡川崎町 大任町 赤村 福智町 みやこ町 佐賀県唐津市 鳥栖市 武雄市 小城市 江北町 長崎県佐世保市 島原市 諫早市 松浦市 雲仙市 南島原市 熊本県熊本中央区 熊本西区 八代市 人吉市 荒尾市 上天草市 宇城市 熊本美里町 玉東町 南関町 長洲町 和水町 御船町 氷川町 芦北町 多良木町 湯前町 山江村 あさぎり町 大分県別府市 中津市 宇佐市 日出町 宮崎県宮崎市 都城市 小林市 日向市 西都市 えびの市 三股町 高原町 国富町 高鍋町 木城町 川南町 宮崎都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 日之影町 五ヶ瀬町 鹿児島県鹿児島市 曽於市 霧島市 伊佐市 姶良市 湧水町 肝付町▽震度1 兵庫県豊岡市 鳥取県鳥取市 米子市 境港市 島根県浜田市 出雲市 益田市 大田市 岡山県岡山南区 倉敷市 広島県広島南区 広島西区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 大崎上島町 山口県山口市 萩市 防府市 岩国市 光市 山陽小野田市 田布施町 平生町 阿武町 香川県観音寺市 多度津町 愛媛県今治市 西条市 伊予市 東温市 上島町 砥部町 松野町 愛媛鬼北町 愛南町 高知県高知市 安芸市 南国市 土佐清水市 四万十市 高知香南市 芸西村 四万十町 大月町 三原村 福岡県北九州門司区 北九州戸畑区 北九州小倉北区 北九州八幡西区 福岡東区 福岡城南区 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 粕屋町 岡垣町 鞍手町 香春町 苅田町 吉富町 上毛町 築上町 佐賀県多久市 伊万里市 佐賀鹿島市 嬉野市 基山町 玄海町 有田町 大町町 太良町 長崎県長崎市 大村市 平戸市 壱岐市 東彼杵町 熊本県水俣市 甲佐町 錦町 水上村 球磨村 大分県豊後高田市 杵築市 国東市 姫島村 宮崎県日南市 串間市 綾町 新富町 西米良村 鹿児島県鹿屋市 阿久根市 薩摩川内市 いちき串木野市 さつま町 長島町

出典:気象庁ホームページ アドレス https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/33.465/132.115/&elem=int&contents=earthquake_map