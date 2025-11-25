開催中のAmazonブラックフライデーセールで、13インチ MacBook Air 2025モデルが15%OFFになっている。256GB SSD/8コアGPUの価格は13万9,800円。Apple Storeで買うよりも2万5,000円安い、

M4チップ搭載の現行モデルが早くもセールに。本体カラーもシルバー、スカイブルー、スターライト、ミッドナイトの全色から選択可能だ。

旧モデルのMacBook Airを愛用する筆者としても、現行品で14万円を切る価格に食指を動かされることしきり。ちなみに同じ13インチの512GB SSD/10コアGPUモデルも13%OFFになっており、そちらの価格は16万9,800円になっている。

では13インチではなく15インチのMacBook Airはどうかというと……残念ながらこちらはセールの対象外。MacBook Pro、MacBookにもセール品は確認できなかった。

実はM2チップのMacBook Air 2022なら、なんと19%OFFの11万9,800円で提供されている。持ち運び用のMacとしてスペックを割り切るなら、こちらも選択肢になり得るのかも。ただし差額2万円ということで、私なら2025モデルを選ぶことに落ち着くだろう。