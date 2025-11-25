パレスが確信？「リバプールがゲイ獲得の最有力候補だ」。フリーでの退団を避けるため「迅速な売却を検討」と英メディア報道
クリスタル・パレスの主将に、リバプール移籍の噂が再燃している。
パレスで５年目を迎えるマーク・ゲイは昨今、マーケットの注目銘柄で、今季開幕前にはリバプール行きを有力視する声もあった。この時は後釜の確保にめどが立たず、またオリバー・グラスナー監督の反対もあり、実現しなかった。
もっとも、現在もその声価は高いままだ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、今冬にもしかしたら動きがあるかもしれないという。
「クリスタル・パレスは、リバプールがゲイ獲得の最有力候補だと確信している。イングランド代表DFは、パレスとの契約がシーズン終了までとなっており、１月には海外のクラブと仮契約の交渉を自由に行なえる。
こうした状況が、パレスにとってはフリーでの退団を避けるため、迅速な売却を検討させている。バイエルン・ミュンヘンもゲイに関心を示しているものの、あまり積極的ではないようで、リバプールが先んじる可能性がある」
なお、ゲイの移籍金は約3500万ポンドと見込まれている。来夏にはフリーで獲得できる状況だが、リバプールはこの額を投じて獲得に本腰を入れるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？
パレスで５年目を迎えるマーク・ゲイは昨今、マーケットの注目銘柄で、今季開幕前にはリバプール行きを有力視する声もあった。この時は後釜の確保にめどが立たず、またオリバー・グラスナー監督の反対もあり、実現しなかった。
もっとも、現在もその声価は高いままだ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、今冬にもしかしたら動きがあるかもしれないという。
「クリスタル・パレスは、リバプールがゲイ獲得の最有力候補だと確信している。イングランド代表DFは、パレスとの契約がシーズン終了までとなっており、１月には海外のクラブと仮契約の交渉を自由に行なえる。
なお、ゲイの移籍金は約3500万ポンドと見込まれている。来夏にはフリーで獲得できる状況だが、リバプールはこの額を投じて獲得に本腰を入れるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？