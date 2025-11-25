【50％OFF】マンガ特集！『ちはやふる』『隣のステラ』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『ちはやふる』『隣のステラ』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメのマンガをピックアップ。冬の寒さはトキメキで吹き飛ばす！ぜひこの機会に気になっていた作品を手に入れてみては！？
■ちはやふる
セール特価：297円（50%OFF）
まだ“情熱”って言葉さえ知らない、小学校６年生の千早(ちはや)。そんな彼女が出会ったのは、福井からやってきた転校生・新(あらた)。おとなしくて無口な新だったが、彼には意外な特技があった。それは、小倉百人一首競技かるた。千早は、誰よりも速く誰よりも夢中に札を払う新の姿に衝撃を受ける。しかし、そんな新を釘付けにしたのは千早のずば抜けた「才能」だった……。
まぶしいほどに一途な思いが交差する青春ストーリー、いよいよ開幕!!
■隣のステラ
セール特価：297円（50%OFF）
今話題の若手俳優・スバルこと柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は、小さいころから昴に片想い中。
だけど、どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前にこの恋をあきらめたいと思う日々。
でも、近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?
芸能人の幼なじみとの遠くて近い恋物語、第1巻☆
■モエカレはオレンジ色
セール特価：297円（50%OFF）
少女マンガ界にイケメン消防士、降臨!!
父の死をきっかけに家族で引っ越してきた、女子高生の萌衣。クラスメイトとなじめず、「ぼっち」だった萌衣は、高校の火災訓練で消防士の恭介に救助される。ぶっきらぼうだけど、優しくてオトナな恭介に少しずつ勇気をもらい、脱「ぼっち」目指しながら、どんどん彼に惹かれていって――!?
ぼっちJKとイケメン消防士のお助けラブストーリー、ここに誕生です！
■パーフェクトワールド
セール特価：297円（50%OFF）
インテリア会社に就職した川奈つぐみ（26歳）は建築会社との飲み会で、高校の時の同級生であり初恋の人・鮎川樹と再会する。樹にトキメキを覚えるつぐみだったが、彼は車いすに乗る障害者になっていた。「樹との恋愛は無理」。最初はそう思うつぐみだったが……。
■星降る王国のニナ
セール特価：297円（50%OFF）
星の神のごとき深き青――瑠璃色の瞳を持つ少女ニナは、その美しき瞳ゆえに、フォルトナ国第二王子、アズール・セス・フォルトナに見出される。
三ヶ月後に、大国ガルガダの王位継承権を持つ第一王子のもとに嫁ぐはずだった姫巫女アリシャの身代わりとして。
姫として作法を学び、美しく着飾り、大国を欺くことを求められたニナは、運命に翻弄されながら、一生に一度の恋に出会う。王宮恋愛ファンタジーの幕開け！
■午前０時、キスしに来てよ（１）
セール特価：297円（50%OFF）
『近キョリ恋愛』『きょうのキラ君』のみきもと凜最新ラブ。誰もが認める優等生・日奈々のヒミツの願い──それは“おとぎ話のような恋”をすること。ある日、日奈々の高校に超絶イケメン俳優・綾瀬楓が映画撮影で来たことが、日奈々の平凡な毎日を変えていく──。今はじまる、リアル・シンデレラStory。
■恋わずらいのエリー
セール特価：297円（50%OFF）
地味で目立たない高校生活を送る女子高生の市村恵莉子。唯一の楽しみは、かっこよくて爽やかなオミくんこと近江章を眺めつつ、日々の妄想を“恋わずらいのエリー”の名前でつぶやくこと。でもある日、オミくんの裏の顔をうっかり知ってしまったうえに、恥ずかしいつぶやきが彼にバレてしまって……。変態地味女子×ウラオモテ男子のアブノーマルLOVE！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日15時現在のものです。
