『VOGUE JAPAN』主催の「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見が行われ、Snow Man（代表して目黒蓮さん、ラウールさん）、佐野勇斗さん、HANA、見上愛さんら受賞者が登壇しました。

【写真を見る】【 Snow Man 】ラウールと目黒蓮のコンビ芸さく裂「けっこう裏で練習しました」お茶目に明かす



今回の受賞に、目黒さんは“Snow Manのメンバーもみんな喜んでいました”と、にっこり。ラウールさんは、“今年はSnow Manとしてデビュー5周年。ファンの方々に直接ありがとうを言える場所があったりとか、交流ができた”と、グループの1年を振り返りました。





続けて、ラウールさんが“個人としては、来年公開予定の映画を2本ほど撮影しました。1つは葬儀屋さんの話で、2月公開になります。もう1つは漫画の実写化なんですけども、『SAKAMOTO DAYS』という映画も公開予定しておりまして...”と話すと、目黒さんは“おかしいな...？”と、何かに気づいた様子。そのままラウールさんが“今はですね、現在放送中のドラマ『ロイヤルファミリー』...”と話したところで、ラウールさんが自身の仕事を羅列していると確信した目黒さんは“それ俺だね。ずっと俺だったわ”と、カットイン。ラウールさんは“それ、めめ（目黒さん）か。間違えました”とイタズラな笑みを浮かべ、目黒さんも“けっこう裏でこのやりとり練習した”と明かして会場を笑わせました。

また、スタッフからの「お互いを何かのカリスマに例えると？」という質問に、目黒さんは“ラウールは、カリスマのカリスマ。ラウールにしか出せないオーラとか雰囲気とか...。なんか出てるじゃないですか、オーラが。分かりますか、これ？”と、報道陣にアピール。ラウールさんは“めめは、言葉のカリスマ。メンバーだったりファンの方にかける言葉に嘘がなくて、影響力がある”と、真剣に答えていました。









来年の目標については、ラウールさんが“グループ活動としては、めめがいない時間も発生しちゃうんですけど、お互い刺激しながら（頑張りたい）”と、目黒さんが『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影のため一時グループを離脱することに言及。目黒さんは、“Snow Manというグループは、何十年とかけてもできないかもしれないことを、5年という時の中でいろいろ経験させていただいた。それはすごく嬉しいことなんですけど、また何か新しい目標を見つけ出さなくちゃいけない時期なのかなと思っていて。ファンの皆さんに「休ませてもらえないな」って思ってもらえるような、楽しい景色が見せられたらいいな。一緒に抱ける夢を見つけていけたら”と、グループの未来について熱く語っていました。

『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』は、他にもVERDYさん、大月壮士さん、北川景子さん、横浜流星さんが受賞しています。

