歌手の小柳ルミ子が24日、自身のアメブロを更新。歯の治療のため切開手術を受けた後の経過について報告した。

小柳は、「18日に切開した歯が…」というタイトルでブログを更新。「歯を切開してから ずっと 休ませる事も出来ず腫れが続きました」と、腫れが続いていることを報告。「右側は全然腫れてないでしょ でもほら！左側は 腫れてる！」と、患部が腫れているという自撮りショットを公開した。

続けて「腫れが引かない様ですね」と医者から言われ急遽、病院を訪れたという小柳。「又 急遽 切開!!!18日の時より大きく切開しました」と、2度目の切開手術を受けることになったと告白。「どうか！腫れが引きます様に!!!」と切実な願いをつづった。

また、「痛みはカメラには映らないし我慢出来ますが 腫れだけはねぇ〜どうにもこうにも バレちゃうから」と、悩みを吐露した。

この投稿に読者からは「お大事になさってくださいね」「どうか腫れも痛みも引きますように」「ご無理をなさらないでください」などのコメントが寄せられた。