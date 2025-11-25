男子ゴルフの中島啓太が２４日に自身のインスタグラムを更新。「言葉や文章では表現できません…。いつも濃くて素敵な時間をありがとうございます」と記し、大リーグ・オリオールズの菅野智之投手、プロ野球・巨人の大城卓三捕手、元巨人、ＤｅＮＡ投手の宮国椋丞氏との会食の様子を投稿した。

中島は菅野からプレゼントされたとみられる「ＳＵＧＡＮＯ １９」のオリオールズのユニホームを手に笑顔。隣の大城が帽子をかぶった。

中島は今季参戦した欧州ツアーで年間ランキング１４位に入り、有資格者を除く１０位以内の資格で、悲願の来季米ツアー出場権を獲得した。そんな中島はＧ党で、アマ時代から尊敬するアスリートに挙げていたのが菅野。今季メジャーに挑戦して１０勝を挙げた菅野は、シーズン後にオリオールズからＦＡになったが来季も米国でのプレーは確実。フォロワーからは「お二人ともＵＳご活躍お祈りしてます！」「御二人の２０２６ｕｓフィールドでのご活躍をお祈りいたします」「おーっ来年米国での期待プロの揃い踏みですね〜！Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ」「凄すぎ！」などとコメントが寄せられた。