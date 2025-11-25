¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡ÖÉÔ±¿¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â...¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
F1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡Í½Áª¤Ç¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥Ã¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¬¡¼¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¿·ÉÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÅêÆþ¤·¡¢Á°Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬3°ÌÉ½¾´Âæ¤Þ¤ÇÈÔ²ó¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬...¡¡photo by BOOZY
¡¡¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢1¼þÌÜ¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤¬¤Ê¤¯17°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ËÍú¤ÂØ¤¨¡¢Â¾¼Ö¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤ÇÃ±ÆÈÁö¹Ô¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¢¤ÇËÜÍè¤ÎÂ®¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬ÀÖ´ú¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤É¤ó¤ÊµóÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê49¼þ¤òÁöÇË¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¸«¹þ¤á¤ë¤¬¡¢¥°¥ì¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊÉ½ÌÌ¤Î¤µ¤µ¤¯¤ì¡Ë¤¬¤Ò¤É¤±¤ì¤Ð¤â¤¿¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤é¤·¤¤¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤À¤¬¡¢Í½Áª19°Ì¤Ç¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎFP1¤Ç3°Ì¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿Ä¾¸å¤ËVSC¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£1¼þÌÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥À¡¼¥Æ¥£¥¨¥¢¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤é¤ÎÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢VSC¤Ç²¿Âæ¤â¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆËÍ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±¿¤â²¿¤â¤«¤â¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£±¿¡¦ÉÔ±¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½µËö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ±¿¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏVSC¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤òÈ´¤¡¢³ÑÅÄ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï10ÉÃÁ°Êý¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ò¤¹¤°È´¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð...¡Û
¡¡³ÑÅÄ¤Ï·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤ÇÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸ÃÄ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òµÍ¤á¡¢Èà¤é¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ì¤ÐÀè¹Ô¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤¬¤³¤³¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤òÊÝ¤¿¤»¤Æ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤òÍÞ¤¨¤¤ê4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥ì¡¼¥¹¸å¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤Î¼º³Ê¤Ë¤è¤ê3°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È³ÑÅÄ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤â¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤Î10ÉÃ¸åÊý¤Ê¤é¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤È¤Î5°ÌÁè¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¥Ä¤ä¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥ã¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤¬³ÑÅÄ¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¸¥ã¤Î¸åÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â7°Ì¡£
¡¡20¼þÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤òÈ´¤¤¢¤°¤Í¡¢µÕ¤Ë15¼þ¤Û¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¯¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æþ¾Þ·÷¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¢¤Ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¡¼¥Æ¥£¥¨¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òºï¤Ã¤¿¤Î¤¬µÕ¤Ë¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¡Ë¥»¥¯¥¿¡¼2¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤·¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼Á¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤Ç7°Ì¤¬³Í¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÃæÃÄÀª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³ÑÅÄ¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¡£¤¢¤È¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤ËÌá¤·¤Æ¥¿¥¤¥äº¹¤ÇÈ´¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÅÒ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀÇ½Äã²¼¡Ë¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥¿¥¤¥äº¹¤Î¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÎÏ¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¡Û
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í½Áª¤Ç¤ÏÉÔ±¿¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤òÈ´¤¤¢¤°¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥¹ÆÃÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¸«¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤À¡£
¡¡Â®¤µ¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤È¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿¡¦ÉÔ±¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¼ê¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£